Посол России сообщил о гибели порядка 50 человек в районе аэропорта Кабула

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В аэропорту Кабула погибли около 50 человек на фоне «бардака», который начался там с момента эвакуации граждан американскими военными, сообщил посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов в эфире канала «Россия 24».
Посол России сообщил о гибели порядка 50 человек в районе аэропорта Кабула
  • Reuters

«В кабульском аэропорту бардак, американцы там реально не могут ничего обеспечить. У них там жертвы, порядка 50, что ли, уже погибло человек обычных», — сказал он.

22 августа в британском Минобороны сообщили, что семь человек погибли в толпе у аэропорта Кабула.

Перед этим агентство Reuters сообщало о 12 погибших в аэропорту Кабула и его окрестностях.

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби признал, что в аэропорту Кабула во время эвакуации персонала США были летальные случаи. По его словам, американские военные делали предупредительные выстрелы в аэропорту для сдерживания толпы.

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