Семь человек погибли в толпе вблизи аэропорта Кабула

Семь человек погибли в толпе у аэропорта Кабула. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Великобритании.

«Наши мысли — о семьях семи афганских гражданских лиц, которые, к сожалению, погибли в толпе в Кабуле», — приводит Sky News заявление ведомства.

Как отмечается, ситуация на месте остаётся чрезвычайно сложной.

«Мы делаем всё, что можем, чтобы справиться с ситуаций максимально безопасным способом», — добавили в Минобороны Великобритании.

Когда именно погибли люди, не уточняется.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Афганистане.