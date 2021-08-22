Семь человек погибли в толпе вблизи аэропорта Кабула
- Reuters
«Наши мысли — о семьях семи афганских гражданских лиц, которые, к сожалению, погибли в толпе в Кабуле», — приводит Sky News заявление ведомства.
Как отмечается, ситуация на месте остаётся чрезвычайно сложной.
«Мы делаем всё, что можем, чтобы справиться с ситуаций максимально безопасным способом», — добавили в Минобороны Великобритании.
Когда именно погибли люди, не уточняется.
Ранее министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Афганистане.