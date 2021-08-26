Посол России предостерёг Лондон от повторения инцидента с кораблём в Чёрном море

Российский посол в Великобритании Андрей Келин предупредил Лондон о возможных последствиях в случае повторения инцидента с несанкционированным заходом британского корабля в территориальные воды России.

«Британский корабль вошёл в российские воды без оповещения, которое должно быть сделано как минимум за час, он не соблюдал российские законы и правила, которых был обязан придерживаться в соответствии с морской конвенцией», — приводит ТАСС его слова в программе Hard Talk корпорации BВC.

Келин уточнил, что инцидент не был мирным проходом, как утверждает британское правительство.

«Это была демонстрация того, что это украинские воды, что совершенно не соответствует действительности», — добавил дипломат.

Посол отметил, что в случае повторения провокации власти Британии «окажутся в намного более трудном положении».

23 июня Черноморский флот и пограничная служба ФСБ остановили нарушение российской госграницы эсминцем УРО Defender ВМС Великобритании. Корабль, не реагируя на предупреждения, пересёк российскую госграницу и вошёл в территориальные воды в районе мыса Фиолент на 3 км.

Позже глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что ВМС королевства продолжат заходить в «территориальные воды Украины».