Самолёты с россиянами из Афганистана приземлились в Подмосковье

Самолёты Ил-62 и Ил-76 российского Минобороны, которые вывозили россиян и граждан стран — членов ОДКБ и Украины из Афганистана, приземлились в аэропорту Чкаловский Московской области.

Как отмечает ТАСС, на борту Ил-76 находились около 100 человек. Большая часть прилетевших — это россияне афганского происхождения.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу по поручению президента Владимира Путина организовал эвакуацию из Афганистана самолётами военно-транспортной авиации более 500 граждан России, других стран — членов ОДКБ и Украины.

Позднее сообщалось, что четыре российских военных самолёта забрали из Кабула россиян, граждан Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Украины и направляются в Россию.