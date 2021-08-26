Самолёты с россиянами из Афганистана приземлились в Подмосковье
- РИА Новости
Как отмечает ТАСС, на борту Ил-76 находились около 100 человек. Большая часть прилетевших — это россияне афганского происхождения.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу по поручению президента Владимира Путина организовал эвакуацию из Афганистана самолётами военно-транспортной авиации более 500 граждан России, других стран — членов ОДКБ и Украины.
Позднее сообщалось, что четыре российских военных самолёта забрали из Кабула россиян, граждан Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Украины и направляются в Россию.