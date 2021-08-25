Минобороны России эвакуирует россиян и украинцев из Афганистана

Министр обороны России Сергей Шойгу по поручению президента Владимира Путина организовал эвакуацию из Афганистана самолётами военно-транспортной авиации более 500 граждан России, других стран — членов ОДКБ и Украины. Об этом сообщили в Минобороны.

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«25 августа... организована эвакуация самолётами военно-транспортной авиации с территории Исламской Республики Афганистан более 500 граждан Российской Федерации, государств — членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана) и Украины», — приводит ТАСС сообщение. Как уточняется, «создана авиационная группировка из четырёх самолётов военно-транспортной авиации». На каждом самолёте находятся врачебно-сестринские бригады военных медиков с необходимым медицинским оборудованием и медикаментами. Ранее сообщалось, что МИД России готовит списки россиян, которые желают вернуться в страну из Афганистана.