В России составляют списки граждан, желающих вернуться из Афганистана

МИД России готовит списки россиян, которые желают вернуться в страну из Афганистана, заявила уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова.

«Уже есть информация о том, что есть российские граждане, которые хотят вернуться в Россию. Сейчас составляются эти списки. Если потребуется это участие, то мы, безусловно, его окажем, поэтому понимаем, что трудности могут возникнуть, но уже сейчас работа идёт», — приводит ТАСС слова Кузнецовой.

При этом она отметила, что помощь можно оказать и в ситуациях, когда дети рождены в семьях «со смешанным гражданством».

Ранее официальный представитель радикального движения «Талибан»* Забихулла Муджахид на пресс-конференции в Кабуле заявил, что талибы запретят продолжение операции по эвакуации из страны после 31 августа.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

