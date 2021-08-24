В России составляют списки граждан, желающих вернуться из Афганистана

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МИД России готовит списки россиян, которые желают вернуться в страну из Афганистана, заявила уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова.
В России составляют списки граждан, желающих вернуться из Афганистана
  • © Leonid Faerberg
  • globallookpress.com

«Уже есть информация о том, что есть российские граждане, которые хотят вернуться в Россию. Сейчас составляются эти списки. Если потребуется это участие, то мы, безусловно, его окажем, поэтому понимаем, что трудности могут возникнуть, но уже сейчас работа идёт», — приводит ТАСС слова Кузнецовой.

При этом она отметила, что помощь можно оказать и в ситуациях, когда дети рождены в семьях «со смешанным гражданством».

Ранее официальный представитель радикального движения «Талибан»* Забихулла Муджахид на пресс-конференции в Кабуле заявил, что талибы запретят продолжение операции по эвакуации из страны после 31 августа.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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