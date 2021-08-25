Четыре российских военных самолёта эвакуировали из Кабула граждан ряда стран

В Минобороны России заявили, что четыре российских военных самолёта забрали в Кабуле россиян, граждан Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Украины. В настоящий момент лайнеры летят обратно в Россию.

«Четыре самолёта... приняв на борт граждан Российской Федерации, государств — членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана), Узбекистана и Украины, взлетели с аэродрома Кабула... и в настоящее время совершают перелёт в Российскую Федерацию», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что на самолётах находятся врачебно-сестринские бригады военных медиков с необходимым медицинским оборудованием и медикаментами.

«Также во всех российских военных самолётах... сформирован достаточный запас питьевой воды, одеял и индивидуальных рационов питания», — добавили в министерстве.

Ранее сообщалось, что около 1 тыс. человек получили разрешение на въезд в Россию из Афганистана от российского посольства. Среди них — российские граждане афганского происхождения, студенты, обладатели ВНЖ и граждане, имеющие патент на работу в России.