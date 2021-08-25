Около тысячи человек получили разрешение на въезд в Россию из Афганистана

Около 1 тыс. человек получили разрешение на въезд в Россию из Афганистана от посольства России. Среди них — российские граждане афганского происхождения, студенты, обладатели ВНЖ и граждане, имеющие патент на работу в России.

Об этом в комментарии Интерфаксу сообщил президент Центра диаспор Афганистана в России Гулам Мохаммад Джалал.

«Посольство России в Афганистане отреагировало на наши просьбы, мне поступают звонки, что четырём категориям людей дали разрешение... Этим людям сказали обратиться в посольство, после технического открытия аэропорта они смогут вернуться в Россию», — пояснил он.

В Центре диаспор Афганистана в России выразили надежду на то, что российское посольство также разрешит приехать в страну афганцам, которые проживали в России ранее.

«Остались те лица... которые учились здесь — наши друзья, военнослужащие. Они тоже обращаются, очень много писем мы получаем. Да, мы понимаем, что под видом беженцев могут приехать террористы и игиловцы*, но мы будем гарантировать приезд только тех лиц, которых мы знаем», — добавил Джалал.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова ранее заявила, что МИД России готовит списки россиян, желающих вернуться на родину из Афганистана.

По словам официального представителя радикального движения «Талибан»** Забихуллы Муджахида, талибы запретят продолжение операции по эвакуации из страны после 31 августа.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

