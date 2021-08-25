В Кремле заявили о крайне напряжённой обстановке в Афганистане

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация в Афганистане остаётся крайне напряжённой.
В Кремле заявили о крайне напряжённой обстановке в Афганистане
  • Reuters

«Мы видели информацию о том, что сами талибы в качестве крайнего срока для вывоза установили якобы 31 августа. Знаем, что эта тема обсуждалась на внеочередном экстренном саммите «семёрки». Ситуация развивается. Время поджимает. Ситуация остаётся крайне напряжённой, мы по-прежнему самым тщательным образом её отслеживаем и сохраняем нашу обеспокоенность», — сказал Песков.

Ранее официальный представитель радикального движения «Талибан»* Забихулла Муджахид на пресс-конференции в Кабуле заявил, что талибы запретят продолжение операции по эвакуации из страны после 31 августа.

По их словам, 31 августа является красной чертой для вывода военнослужащих США.

В Пентагоне сообщили, что сосредоточены на завершении операции в Афганистане к 31 августа.

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