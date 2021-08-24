Пожертвования для «Медузы» в криптовалюте сократились более чем в 30 раз

Краудфандинговая кампания «Медузы»* продолжается больше четырёх месяцев. За этот период, как выяснил RT, среднемесячный размер донатов изданию в криптовалюте упал с 9,84 млн рублей в месяц до 310 тыс.

«Медуза» начала собирать средства от читателей на свои электронные кошельки в конце апреля 2021 года, после того как Минюст внёс проект в реестр СМИ-иноагентов. Донаты принимают как на банковский счёт, так и в основных криптовалютах: биткоине (ВТС) и эфириуме (ЕТН).

С 23 апреля по 21 мая изданию удалось собрать в этих валютах сумму, эквивалентную 9,84 млн рублей (по курсу на середину мая). При этом к концу мая издание потеряло из них 2,74 млн рублей на падении курсов, писал RT.

С того времени поток донатов значительно сократился. По данным анализатора блокчейна Blockchair.com, за последующие три месяца — с 21 мая по 22 августа — изданию перечислили всего 0,047 ВТС и 3,2 ETH.

В биткоинах в июне 2021-го поступило 0,025 ВТС, ещё 0,008 ВТС — в июле и 0,012 биткоина — в августе. К этому прибавляются 0,002 биткоина, полученные в последние дни мая. В совокупности это равно 174 тыс. рублей по курсу на 22 августа.

За этот же период в эфириуме поступило 3,2 ЕТН, что на сегодняшний день составляет 673,6 тыс. рублей.

Таким образом, в рублёвом выражении издательство получило 847,6 тыс. за три месяца, или по 282 тыс. в месяц в среднем. Это в 35 раз меньше, чем объём донатов в первый месяц.

За всё время сборов «Медуза» ни разу не выводила криптовалюту: согласно Blockchair, все полученные биткоины и эфириумы лежат на «кошельках».

Как писал RT, в 2020 году аудитория зарегистрированного в Латвии русскоязычного издания «Медуза» сократилась на четверть, на столько же упала выручка. Долги управляющей компании Medusa Project SIA превышают активы на €1,5 млн.

«Медуза» в обращении к читателям связывает падение выручки и отток рекламодателей с получением статуса иноагента в России. Однако, как следует из годового отчёта, проблемы начались гораздо раньше. Компания не выполнила даже наполовину план продаж по рекламе за 2020 год — когда ещё не являлась иноагентом.

«Продажи рекламы составили €1,6 млн (план на 2020 год — €3,3 млн), план выполнен на 48%», — говорилось в документах.

Основные источники финансирования «Медузы» не разглашаются. RT в 2018 году выяснил, что поддержку изданию оказывали партнёры фонда Джорджа Сороса — американская некоммерческая организация OAK Foundation и Шведское агентство по развитию международного сотрудничества (SIDA).

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.04.2021.