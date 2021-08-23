Меркель: через 25 лет страны Европы будут меньше нуждаться в газе из России

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В Европе намерены достичь климатического нейтралитета. Это означает, что через 25 лет страны будут нуждаться в гораздо меньших объёмах газа, нежели сейчас, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Шаг за шагом к 2050 году Европе нужно будет достигать климатического нейтралитета. Это означает, что самое позднее через 25 лет из России в Европу не будет поставляться газ или будет поставляться в очень малом количестве», — приводит слова Меркель ТАСС.

После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским канцлер ФРГ заявила, что в Киеве должны быть готовы к такому варианту развития событий и заниматься развитием зелёной энергетики.

В воскресенье, 22 августа, в украинской столице начались переговоры Владимира Зеленского и его коллеги из Германии Ангелы Меркель. 

Ранее канцлер ФРГ выступила за продление транзита газа через Украину после 2024 года.

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