Меркель: через 25 лет страны Европы будут меньше нуждаться в газе из России

В Европе намерены достичь климатического нейтралитета. Это означает, что через 25 лет страны будут нуждаться в гораздо меньших объёмах газа, нежели сейчас, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Шаг за шагом к 2050 году Европе нужно будет достигать климатического нейтралитета. Это означает, что самое позднее через 25 лет из России в Европу не будет поставляться газ или будет поставляться в очень малом количестве», — приводит слова Меркель ТАСС.

После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским канцлер ФРГ заявила, что в Киеве должны быть готовы к такому варианту развития событий и заниматься развитием зелёной энергетики.

В воскресенье, 22 августа, в украинской столице начались переговоры Владимира Зеленского и его коллеги из Германии Ангелы Меркель.

Ранее канцлер ФРГ выступила за продление транзита газа через Украину после 2024 года.