Британия ввела ограничения в отношении семи сотрудников ФСБ России

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Британия ввела ограничения в отношении семи граждан России: их внесли в список, связанный с «химическим оружием». Как утверждается в документе, речь идёт о сотрудниках Федеральной службы безопасности.
Британия ввела ограничения в отношении семи сотрудников ФСБ России
  • © Patrick Pleul
  • globallookpress.com

Согласно данным британских властей, в перечень внесены начальник Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ Алексей Седов и директор Института криминалистики ФСБ Кирилл Васильев.

Также в списке значатся сотрудник Института криминалистики ФСБ Станислав Макшаков и начальник Центра специальной техники ФСБ Владимир Богданов.

Кроме того, британские власти ввели ограничения в отношении сотрудников ФСБ Алексея Александрова, Ивана Спиридонова и Владимира Паняева.

18 августа в МИД России опубликовали заявление в связи с годовщиной дела Алексея Навального, в котором произошедшее вновь было названо спланированной провокацией российской стороны.

Как напомнили в министерстве, Берлин по сей день не предоставил никаких доказательств своих обвинений в адрес России по инциденту с Навальным, а данная история раскручивалась западными странами для сдерживания российской стороны и новых нападок на неё.

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