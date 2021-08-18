МИД России: в ФРГ не представили доказательств обвинений в адрес Москвы по «делу Навального»

В заявлении, обнародованном МИД России в связи с годовщиной «дела Навального», сообщается, что Берлин не предоставил никаких доказательств своих обвинений в адрес России по инциденту с Алексеем Навальным.

«Власти ФРГ, безапелляционно заявив... что российское государство виновно в отравлении Навального «боевым отравляющим веществом», до сих пор так и не представили... никаких верифицируемых материальных или документальных доказательств своих беспардонных обвинений», — говорится в заявлении ведомства.

В министерстве подчеркнули, что Федеральное ведомство юстиции ФРГ оставило без содержательных ответов восемь обращений Генеральной прокуратуры России об оказании международной правовой помощи по данному делу.

В декабре 2020 года президент России Владимир Путин заявил, что публикации расследований об «отравлении» Навального являются легализацией материалов американских спецслужб.

Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин отмечал, что Россию настораживает позиция технического секретариата ОЗХО, который молчит на фоне ситуации с нестыковкой в докладе о ситуации с Навальным.

Он также прокомментировал RT нестыковки в версии ОЗХО об «отравлении» Навального.