Боррель рассказал о тратах США на Афганистан

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал о тратах Соединённых Штатов в Афганистане.

Об этом он заявил на внеплановом заседании комитетов Европарламента по иностранным делам и по вопросам развития.

«Мы вложили в Афганистан огромные ресурсы — только США тратили на Афганистан по $300 млн в день каждый день за последние 20 лет», — приводит его слова ТАСС.

Ранее Боррель заявил, что Евросоюз не должен позволить России и Китаю «взять контроль» над ситуацией в Афганистане и стать «спонсорами Кабула».

Замглавы российского МИД Александр Грушко отметил, что такое заявление вызывает удивление.

Также Международный валютный фонд заявил о приостановке помощи Афганистану из-за отсутствия ясности со статусом власти в стране.