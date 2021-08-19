Боррель рассказал о тратах США на Афганистан

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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал о тратах Соединённых Штатов в Афганистане.
Боррель рассказал о тратах США на Афганистан
  • Reuters

Об этом он заявил на внеплановом заседании комитетов Европарламента по иностранным делам и по вопросам развития.

«Мы вложили в Афганистан огромные ресурсы — только США тратили на Афганистан по $300 млн в день каждый день за последние 20 лет», — приводит его слова ТАСС.

Ранее Боррель заявил, что Евросоюз не должен позволить России и Китаю «взять контроль» над ситуацией в Афганистане и стать «спонсорами Кабула».

Замглавы российского МИД Александр Грушко отметил, что такое заявление вызывает удивление.

Также Международный валютный фонд заявил о приостановке помощи Афганистану из-за отсутствия ясности со статусом власти в стране.

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