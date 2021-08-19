Боррель рассказал о тратах США на Афганистан
- Reuters
Об этом он заявил на внеплановом заседании комитетов Европарламента по иностранным делам и по вопросам развития.
«Мы вложили в Афганистан огромные ресурсы — только США тратили на Афганистан по $300 млн в день каждый день за последние 20 лет», — приводит его слова ТАСС.
Ранее Боррель заявил, что Евросоюз не должен позволить России и Китаю «взять контроль» над ситуацией в Афганистане и стать «спонсорами Кабула».
Замглавы российского МИД Александр Грушко отметил, что такое заявление вызывает удивление.
Также Международный валютный фонд заявил о приостановке помощи Афганистану из-за отсутствия ясности со статусом власти в стране.