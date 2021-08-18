В МВФ заявили, что «Талибан» не получит доступ к выделяемым фондом ресурсам
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«В международном сообществе отсутствует ясность относительно признания правительства в Афганистане, вследствие чего страна не может получить доступ к специальным правам заимствования (СДР) или другим ресурсам МВФ», — приводит ТАСС текст заявления.
В документе отмечается, что фонд всегда руководствуется мнением международного сообщества.
Ранее директор по Афганистану Всемирной продовольственной программы ООН Мери Макгроарти заявила, что стране необходимо $200 млн на закупку и распределение продовольствия.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.