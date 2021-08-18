Pajhwok: правительственная делегация Афганистана в Катаре попросила убежища в Дохе

Правительственная делегация Афганистана в Катаре, которая участвовала в переговорах с «Талибаном»*, попросила убежища в Дохе до создания инклюзивного правительства в республике, сообщает агентство Pajhwok.

Afghan delegation in Qatar seeks temporary asylum https://t.co/tXIqvXRMx5pic.twitter.com/LxcrnXoDEq — Pajhwok Afghan News (@pajhwok) August 18, 2021

15 августа афганский президент Ашраф Гани покинул страну — вскоре после того, как движение «Талибан» объявило, что вся республика находится под его контролем.

Позднее боевики без боя вошли в Кабул и заняли город.

Как сообщил телеканал TOLOnews со ссылкой на источники, посольство Афганистана в Таджикистане попросило Интерпол задержать бежавшего из республики Гани за «хищение общественных средств».

Вместе с тем вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что стал исполняющим обязанности президента страны.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.