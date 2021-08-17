В Госдуме прокомментировали заявление ЕП о влиянии России и КНР в Афганистане

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал в беседе с RT совместное заявление глав комитетов Европарламента по международным делам и развитию, в котором говорится об опасениях, что Россия и Китай теперь заполнят политический вакуум в Афганистане.

Новиков высказал мнение, что в этой части мира начинается «новая большая политическая игра».

«С одной стороны, они говорят, что политический вакуум эти две страны в Афганистане могут заполнить, что не лишено оснований, но с другой стороны, они рассчитывают, что втягивание Китая и России в решение афганской проблемы может стать такой же сложной историей для этих стран, как в своё время нахождение советских войск в Афганистане», — заявил он.

При этом депутат отметил, что не считает ввод советских войск в Афганистан ошибкой.

«Это позволяло блокировать превращение Афганистана в террористический анклав в непосредственной близости, над территорией СССР, и более того — в решении тех сложных вопросов, которые характерны для Афганистана как страны со многими религиозными тенденциями, течениями», — уточнил он.

По его мнению, именно та идеология, которую нёс собой СССР, идеология интернационализма, «помогала решить многие вопросы».

«Но та идеология, с которой туда пришли американцы, с идеологией глобализма, мирового господства, конечно, ничего решить было нельзя. Так что ситуация с Афганистаном ещё долго будет находиться в фокусе политического и общественного внимания, и болезненные проблемы, которые там существуют, на многие десятилетия вперёд будут не только внутриафганской проблемой, но и проблемой для всего мира»,— заключил Новиков.

Ранее в ЕП выразили опасения по поводу усиления влияния России и КНР в Афганистане, заявив, что следует призвать Пакистан, Иран и Индию сыграть конструктивную роль в Афганистане.

15 августа афганский президент Ашраф Гани покинул страну вскоре после того, как движение «Талибан»* объявило, что вся республика находится под его контролем.

Позднее боевики без боя вошли в Кабул и заняли город.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.