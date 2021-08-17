Володин прокомментировал ситуацию в Афганистане

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал ситуацию в Афганистане.
Володин прокомментировал ситуацию в Афганистане
  • © REUTERS

Он заявил, что «трагедией и гуманитарной катастрофой закончилось 20-летнее пребывание американских войск в Афганистане».

По его словам, «количество нарколабораторий увеличилось в сотни раз, население обнищало, более 250 тысяч мирных граждан погибли в результате боевых операций НАТО и от рук террористов».

«Сейчас мы становимся свидетелями жутких кадров происходящего. Что впереди? Можно только предположить. Нас это не может не беспокоить. Афганистан граничит со странами — нашими стратегическими партнёрами. Да и российские границы находятся намного ближе тех же Соединённых Штатов», — отметил Володин.

Ранее сообщалось, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудили ситуацию в Афганистане.

Также министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с госсекретарём США Энтони Блинкеном ситуацию в Афганистане.

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