Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал ситуацию в Афганистане.

Он заявил, что «трагедией и гуманитарной катастрофой закончилось 20-летнее пребывание американских войск в Афганистане».

По его словам, «количество нарколабораторий увеличилось в сотни раз, население обнищало, более 250 тысяч мирных граждан погибли в результате боевых операций НАТО и от рук террористов».

«Сейчас мы становимся свидетелями жутких кадров происходящего. Что впереди? Можно только предположить. Нас это не может не беспокоить. Афганистан граничит со странами — нашими стратегическими партнёрами. Да и российские границы находятся намного ближе тех же Соединённых Штатов», — отметил Володин.

Ранее сообщалось, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудили ситуацию в Афганистане.

Также министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с госсекретарём США Энтони Блинкеном ситуацию в Афганистане.