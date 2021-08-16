Кабулов сообщил, что провёл разговор со спецпредставителем США по Афганистану
- РИА Новости
«За две минуты до разговора с вами я общался по телефону с моим американским коллегой Залмаем Халилзадом, который в Дохе находится», — рассказал Кабулов.
Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл совещание по поводу ситуации в Афганистане.
Также официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию в аэропорту Кабула.
15 августа глава Высшего совета Афганистана по национальному примирению Абдулла Абдулла подтвердил, что президент республики Ашраф Гани покинул страну.