Кабулов сообщил, что провёл разговор со спецпредставителем США по Афганистану

Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что провёл телефонный разговор со спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом.

«За две минуты до разговора с вами я общался по телефону с моим американским коллегой Залмаем Халилзадом, который в Дохе находится», — рассказал Кабулов.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл совещание по поводу ситуации в Афганистане.

Также официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию в аэропорту Кабула.

15 августа глава Высшего совета Афганистана по национальному примирению Абдулла Абдулла подтвердил, что президент республики Ашраф Гани покинул страну.