Часть сотрудников посольства России в Кабуле эвакуируют или направят в отпуск
- Reuters
«У нас есть посольство, оно относительно большое, в любом случае это около 100 человек. Часть наших сотрудников будет отправлена в отпуска или эвакуирована каким-то иным образом просто так, чтобы не создавать слишком большое количество присутствия», — заявил Кабулов.
Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл совещание по поводу ситуации в Афганистане.
Также официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию в аэропорту Кабула.
15 августа глава Высшего совета Афганистана по национальному примирению Абдулла Абдулла подтвердил, что президент республики Ашраф Гани покинул страну.