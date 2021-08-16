Часть сотрудников посольства России в Кабуле эвакуируют или направят в отпуск

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Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил, что часть сотрудников российского посольства в Кабуле эвакуируют или направят в отпуск.
Часть сотрудников посольства России в Кабуле эвакуируют или направят в отпуск
  • Reuters

«У нас есть посольство, оно относительно большое, в любом случае это около 100 человек. Часть наших сотрудников будет отправлена в отпуска или эвакуирована каким-то иным образом просто так, чтобы не создавать слишком большое количество присутствия», — заявил Кабулов.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл совещание по поводу ситуации в Афганистане.

Также официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию в аэропорту Кабула.

15 августа глава Высшего совета Афганистана по национальному примирению Абдулла Абдулла подтвердил, что президент республики Ашраф Гани покинул страну.

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