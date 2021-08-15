Политолог Светов не исключил продолжения военных действий в Афганистане

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Анастасия Белоусова
Политолог Юрий Светов в беседе с RT назвал ситуацию в Афганистане «крайне печальной». По словам специалиста, не исключено, что в республике продолжатся военные действия.
Политолог Светов не исключил продолжения военных действий в Афганистане
  • Reuters

«Я не думаю, что там всё с демократией было хорошо, но получается, что вторжение американских войск в 2001 году, кроме разрушений и беды, ничего не дало. Жалко страну, жалко людей, над которыми другие государства проводят всё время эксперименты», — сказал он.

Политолог не исключил «долгих вооружённых действий» в стране.

«Причём определённая ирония судьбы заключается в том, что и «Талибан»*, и правительство Афганистана поддерживают американцы, то есть как будто левая рука воюет с правой рукой. Думаю, что это опять долгие годы конфликтов, страданий людей, беженцев… В общем, ничего хорошего с этим не приходится ожидать», — заключил Светов.

Как сообщил исполняющий обязанности главы МВД Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал, «Талибан» не будет штурмовать Кабул — «смена власти пройдёт мирно».

По данным источника Al Arabiya, президент Афганистана Ашраф Гани сложит с себя полномочия в ближайшие часы, в стране будет сформировано временное правительство.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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