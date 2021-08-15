Политолог Светов не исключил продолжения военных действий в Афганистане
- Reuters
«Я не думаю, что там всё с демократией было хорошо, но получается, что вторжение американских войск в 2001 году, кроме разрушений и беды, ничего не дало. Жалко страну, жалко людей, над которыми другие государства проводят всё время эксперименты», — сказал он.
Политолог не исключил «долгих вооружённых действий» в стране.
«Причём определённая ирония судьбы заключается в том, что и «Талибан»*, и правительство Афганистана поддерживают американцы, то есть как будто левая рука воюет с правой рукой. Думаю, что это опять долгие годы конфликтов, страданий людей, беженцев… В общем, ничего хорошего с этим не приходится ожидать», — заключил Светов.
Как сообщил исполняющий обязанности главы МВД Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал, «Талибан» не будет штурмовать Кабул — «смена власти пройдёт мирно».
По данным источника Al Arabiya, президент Афганистана Ашраф Гани сложит с себя полномочия в ближайшие часы, в стране будет сформировано временное правительство.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.