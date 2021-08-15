Талибы гарантировали безопасность посольства России в Кабуле

«Талибан»* гарантирует безопасность посольства России в Кабуле, заявил ТАСС представитель катарского политического офиса талибов Мохаммад Сохаил Шахин.

«Наша политика в целом заключается в обеспечении безопасных условий для функционирования российского и других посольств», — сказал он агентству.

Накануне «Талибан» взял под контроль город Мазари-Шариф на севере Афганистана, а также один из крупнейших городов на пути к Кабулу — Джелалабад.

Движение приказало своим бойцам не заходить в Кабул, пока оно ведёт с правительством Афганистана переговоры о мирном вступлении в столицу, сообщил местный телеканал.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.