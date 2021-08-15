Лётчик Евгений Кузнецов погиб при крушении самолёта Бе-200 в Турции

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В России подтвердили гибель известного российского лётчика Евгения Кузнецова, который стал главным героем фильма «Форсаж. Возвращение», при крушении самолёта-амфибии Бе-200 в Турции.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного режиссёра дирекции документального кино АО «Первый канал», создательницу фильма Наталью Гугуеву.

«Да, он погиб. Это подтвердили и его родные», — сказала она.

Самолёт-амфибия Бе-200 Минобороны России разбился при заходе на посадку в Турции. На борту находились восемь человек: пять российских военнослужащих и трое представителей Турецкой Республики.

Выживших в авиакатастрофе нет.

Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу представить российских военных, которые погибли при крушении самолёта Бе-200 в Турции, к государственным наградам посмертно.

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