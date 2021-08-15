Лётчик Евгений Кузнецов погиб при крушении самолёта Бе-200 в Турции
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного режиссёра дирекции документального кино АО «Первый канал», создательницу фильма Наталью Гугуеву.
«Да, он погиб. Это подтвердили и его родные», — сказала она.
Самолёт-амфибия Бе-200 Минобороны России разбился при заходе на посадку в Турции. На борту находились восемь человек: пять российских военнослужащих и трое представителей Турецкой Республики.
Выживших в авиакатастрофе нет.
Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу представить российских военных, которые погибли при крушении самолёта Бе-200 в Турции, к государственным наградам посмертно.