Лётчик Евгений Кузнецов погиб при крушении самолёта Бе-200 в Турции

В России подтвердили гибель известного российского лётчика Евгения Кузнецова, который стал главным героем фильма «Форсаж. Возвращение», при крушении самолёта-амфибии Бе-200 в Турции.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного режиссёра дирекции документального кино АО «Первый канал», создательницу фильма Наталью Гугуеву.

«Да, он погиб. Это подтвердили и его родные», — сказала она.

Самолёт-амфибия Бе-200 Минобороны России разбился при заходе на посадку в Турции. На борту находились восемь человек: пять российских военнослужащих и трое представителей Турецкой Республики.

Выживших в авиакатастрофе нет.

Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу представить российских военных, которые погибли при крушении самолёта Бе-200 в Турции, к государственным наградам посмертно.