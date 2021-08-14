Погибших при крушении самолёта в Турции российских военных наградят посмертно

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Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу представить российских военных, которые погибли при крушении самолёта Бе-200 в Турции, к государственным наградам посмертно.
Погибших при крушении самолёта в Турции российских военных наградят посмертно
  • Reuters

«Министру обороны Сергею Шойгу дано поручение представить российских военнослужащих, погибших при крушении Бе-200 во время тушения природных пожаров на юго-востоке Турции, к государственным наградам посмертно», — сказали в пресс-службе Кремля.

14 августа в Турции при заходе на посадку в районе населённого пункта Адана разбился самолёт-амфибия Бе-200 Министерства обороны России, который тушил природные пожары.

На борту находились восемь человек: пять российских военнослужащих и трое представителей Турции. Все они погибли. На место аварии направлена комиссия российского Министерства обороны.

Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших.

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