При крушении российского самолёта в Турции погибли восемь человек

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RT
Все восемь человек, находившихся на борту самолёта Минобороны России Бе-200, который разбился в Турции, погибли. На место аварии направлена комиссия российского ведомства.
При крушении российского самолёта в Турции погибли восемь человек
  • © РИА Новости / пресс-служба Госкорпорации Ростех

«Находившиеся на борту российского самолёта Бе-200, потерпевшего крушение в Турецкой Республике, пять членов экипажа из числа российских военнослужащих и три гражданина Турецкой Республики, указывавших очаги пожара, погибли», — сообщили в российском Министерстве обороны.

14 августа в Турции при заходе на посадку в районе населённого пункта Адана разбился самолёт-амфибия Бе-200 Министерства обороны России.

На борту находились восемь человек: пять российских военнослужащих и трое представителей Турции.

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