При крушении российского самолёта в Турции погибли восемь человек
- © РИА Новости / пресс-служба Госкорпорации Ростех
«Находившиеся на борту российского самолёта Бе-200, потерпевшего крушение в Турецкой Республике, пять членов экипажа из числа российских военнослужащих и три гражданина Турецкой Республики, указывавших очаги пожара, погибли», — сообщили в российском Министерстве обороны.
14 августа в Турции при заходе на посадку в районе населённого пункта Адана разбился самолёт-амфибия Бе-200 Министерства обороны России.
На борту находились восемь человек: пять российских военнослужащих и трое представителей Турции.