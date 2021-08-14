При крушении российского самолёта в Турции погибли восемь человек

Все восемь человек, находившихся на борту самолёта Минобороны России Бе-200, который разбился в Турции, погибли. На место аварии направлена комиссия российского ведомства.

«Находившиеся на борту российского самолёта Бе-200, потерпевшего крушение в Турецкой Республике, пять членов экипажа из числа российских военнослужащих и три гражданина Турецкой Республики, указывавших очаги пожара, погибли», — сообщили в российском Министерстве обороны.

14 августа в Турции при заходе на посадку в районе населённого пункта Адана разбился самолёт-амфибия Бе-200 Министерства обороны России.

На борту находились восемь человек: пять российских военнослужащих и трое представителей Турции.