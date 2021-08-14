В Турции разбился самолёт Бе-200 Минобороны России с пятью российскими военными
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Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве.
«14 августа 2021 года, около 15:10 мск, при заходе на посадку после выполнения задачи по тушению очагов пожара в Турецкой Республике в районе н. п. Адана потерпел катастрофу российский самолёт Бе-200», — цитирует министерство ТАСС.
На место крушения направлена комиссия Минобороны России для выяснения причин трагедии.
Ранее СМИ сообщили, что в Турции, в районе Кахраманмараша, потерпел крушение пожарный самолёт.