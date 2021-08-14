Путин выразил соболезнования в связи с крушением Бе-200

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким российских военнослужащих — членов экипажа самолёта Бе-200, который потерпел крушение в Турции.

«Россияне вместе с турками борются со стихийным бедствием, обрушившимся на вашу страну. Потому боль утраты объединяет нас. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Пусть мужество и стойкость не покинут их в этот тяжёлый час», — говорится в сообщении Кремля.

14 августа в Турции при заходе на посадку в районе населённого пункта Адана разбился самолёт-амфибия Бе-200 Министерства обороны России.

На борту находились восемь человек: пять российских военнослужащих и трое представителей Турции.

Все восемь человек, находившихся на борту самолёта Бе-200, погибли.