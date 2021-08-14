Французские спасатели соболезнуют в связи катастрофой российского Бе-200 в Турции

Силы гражданской обороны Франции выразили соболезнования в связи с гибелью пяти россиян и троих турок в результате крушения самолёта Минобороны России Бе-200 в Турции, который тушил природные пожары.

«Мы разделяем горе российских и турецких коллег, которые потеряли восемь своих товарищей во время борьбы с лесными пожарами в Турции», — говорится в Twitter французских спасателей.

#FeuxDeForêt#Turquie Nous partageons la peine des services de sécurité civile Russes🇷🇺 et Turcs🇹🇷 qui ont perdu 8 des leurs alors qu'ils faisaient face aux feux de forêt en Turquie. Pensées et soutien de la part de la @SecCivileFrance. pic.twitter.com/q1eAcpvqly — Sécurité Civile (@SecCivileFrance) August 14, 2021

14 августа в Турции при заходе на посадку в районе населённого пункта Адана разбился самолёт-амфибия Бе-200 Минобороны России.

На борту находились восемь человек: пять российских военнослужащих и трое представителей Турции. Все они погибли. На место аварии направлена комиссия российского Министерства обороны.

Президент РФ Владимир Путин поручил представить российских военных к государственным наградам посмертно.