США обвинили Белоруссию в ухудшении отношений между двумя странами

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Минск несёт ответственность за ухудшение отношений между Соединёнными Штатами и Белоруссией.

«Мы разочарованы текущим состоянием наших отношений с Белоруссией», — цитирует Прайса ТАСС.

По его словам, «белорусские власти ответственны за ухудшение отношений между США и Белоруссией».

Вместе с этим представитель Госдепа добавил, что американские дипломаты продолжат взаимодействие с лидерами белорусской оппозиции вне зависимости от того, где будут находиться.

Ранее МИД Белоруссии предложил США до 1 сентября сократить численность посольства в Минске.

9 августа сообщалось, что Минфин США ввёл санкции в отношении 23 физических лиц и 21 организации Белоруссии.

Позднее в МИД Белоруссии заявили, что ведомство «решительно осуждает принятые Соединёнными Штатами Америки, Соединённым Королевством Великобритании и Северной Ирландии и Канадой 9 августа односторонние принудительные меры в отношении Республики Беларусь».