МИД Белоруссии предложил США до 1 сентября сократить численность посольства в Минске

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Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз сообщил, что «американской стороне предложено до 1 сентября сократить численность своего посольства в Минске до пяти человек».
МИД Белоруссии предложил США до 1 сентября сократить численность посольства в Минске
  • Reuters

Его заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства Белоруссии.

«На фоне действий Вашингтона по сокращению сотрудничества во всех сферах и экономическому удушению нашей страны мы также совершенно объективно не видим смысла в присутствии в Беларуси столь значительного персонала американской дипмиссии. Просто непонятно, чем им заниматься на таком фоне», — рассказал пресс-секретарь.

Глаз сообщил, что «в этой связи американской стороне предложено до 1 сентября сократить численность своего посольства в Минске до пяти человек».

«Собственно, подобная вполне понятная логика будет учитываться и в случае дальнейшего снижения двустороннего взаимодействия по инициативе США», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Минфин США ввёл санкции в отношении 23 физических лиц и 21 организации Белоруссии.

Позднее в МИД Белоруссии заявили, что ведомство «решительно осуждает принятые Соединёнными Штатами Америки, Соединённым Королевством Великобритании и Северной Ирландии и Канадой 9 августа односторонние принудительные меры в отношении Республики Беларусь».

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