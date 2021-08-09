Лавров заявил о попытках Запада помешать проведению выборов в Госдуму

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Страны Запада пытаются использовать международные структуры, в частности ОБСЕ, для препятствования проведению выборов в Госдуму, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил проявление особого внимания к внутригосударственным делам России из-за рубежа, в частности, со стороны западных партнёров.

«Они пытаются использовать международные организации для того, чтобы всячески затруднить проведение выборов, использовали ОБСЕ для неприемлемых действий, которые прямо противоречат обязанностям секретариата этой организации и того бюро, которое должно заниматься демократическими вопросами и правами человека», — утверждает Лавров.

В конце июля в российском МИД отметили, что Россия готова принять и обеспечить безопасное пребывание международных наблюдателей за предстоящими выборами депутатов Государственной думы.

На прошлой неделе в ОБСЕ заявили, что не смогут направить наблюдателей на выборы в Госдуму из-за требования ограничить их число.

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