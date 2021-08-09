Крупнейшая фракция ЕП призвала ЕС готовиться к «победе революции в Белоруссии»

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Крупнейшая в Европарламенте фракция «Европейская народная партия» (EPP) призвала Евросоюз «готовиться к победе демократической революции» в Белоруссии.
Крупнейшая фракция ЕП призвала ЕС готовиться к «победе революции в Белоруссии»
  • © PATRICK HERTZOG
  • AFP

«Режим падёт, и победа народа неизбежна — это только вопрос времени. ЕС должен готовиться к победе демократической революции в Белоруссии», — говорится в заявлении главы фракции Манфреда Вебера, депутатов ЕП Сандры Калниете и Андрюса Кубилюса.

В заявлении также утверждается, что фракция поддерживает план существенной экономической помощи в размере €3 млрд.

«Белоруссии понадобятся не только деньги. Потребуется всеобъемлющий план для поддержки принятия демократических реформ на всех уровнях государственного управления — национальном, региональном и местном, — которые должны идти рука об руку с глубокими экономическими реформами», — говорится в распространённом сообщении под заголовком «Режим Лукашенко падёт».

В мае эта же фракция Европарламента призвала Евросоюз на фоне инцидента с самолётом компании Ryanair в Минске прекратить авиасообщение с Белоруссией.

Белорусский президент Александр Лукашенко, в свою очередь, заявил, что «безумные политики» из Европы «создают не только очаг сильного напряжения, но и подталкивают к третьей мировой войне».

При этом в Минске отмечали, что пока не планируют закрывать свои посольства в странах Европейского союза.

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