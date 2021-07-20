Белоруссия пока не планирует закрывать свои посольства в странах ЕС

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что белорусская сторона пока не планирует закрывать свои посольства в странах Европейского союза. Об этом информирует БЕЛТА.

Об этом информирует БЕЛТА.

«На данном этапе мы не планируем прямо завтра закрывать наши загранучреждения в той или иной стране ЕС. Но, конечно же, мы будем наблюдать за ситуацией», — сказал Макей.

По его словам, в Минске считают, что ЕС может быть нормальным партнёром для Белоруссии, но для этого «нужно вернуться на те разумные основы сосуществования», которые были «некоторое время назад».

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко спрогнозировал ухудшение ситуации с мигрантами в Европе.