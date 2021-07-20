Белоруссия пока не планирует закрывать свои посольства в странах ЕС

Короткая ссылка
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что белорусская сторона пока не планирует закрывать свои посольства в странах Европейского союза. Об этом информирует БЕЛТА.
Белоруссия пока не планирует закрывать свои посольства в странах ЕС
  • Reuters

Об этом информирует БЕЛТА.

«На данном этапе мы не планируем прямо завтра закрывать наши загранучреждения в той или иной стране ЕС. Но, конечно же, мы будем наблюдать за ситуацией», — сказал Макей.

По его словам, в Минске считают, что ЕС может быть нормальным партнёром для Белоруссии, но для этого «нужно вернуться на те разумные основы сосуществования», которые были «некоторое время назад».

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко спрогнозировал ухудшение ситуации с мигрантами в Европе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить