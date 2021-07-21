Лукашенко обвинил Европу в провоцировании третьей мировой войны

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Европа пытается спровоцировать третью мировую войну.
Лукашенко обвинил Европу в провоцировании третьей мировой войны
  • РИА Новости

Об этом он сказал в интервью телеканалу Sky News Arabia.

«Европейцы, нацеливая гибридную войну против нас, России и даже Китая, создают не только очаг сильного напряжения, но и подталкивают к третьей мировой войне», — отметил он.

Как пишет РИА Новости, Лукашенко подчеркнул, что под этим он подразумевает «безумных политиков» соответствующих стран, а не их народы.

По мнению главы Белоруссии, данное поведение Европы объясняется отсутствием у неё самостоятельности и наличием колониальной зависимости от США.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что белорусская сторона пока не планирует закрывать свои посольства в странах Европейского союза. 

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