Лукашенко обвинил Европу в провоцировании третьей мировой войны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Европа пытается спровоцировать третью мировую войну.

Об этом он сказал в интервью телеканалу Sky News Arabia.

«Европейцы, нацеливая гибридную войну против нас, России и даже Китая, создают не только очаг сильного напряжения, но и подталкивают к третьей мировой войне», — отметил он.

Как пишет РИА Новости, Лукашенко подчеркнул, что под этим он подразумевает «безумных политиков» соответствующих стран, а не их народы.

По мнению главы Белоруссии, данное поведение Европы объясняется отсутствием у неё самостоятельности и наличием колониальной зависимости от США.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что белорусская сторона пока не планирует закрывать свои посольства в странах Европейского союза.