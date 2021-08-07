Жена лётчика Ярошенко рассказала о медпомощи мужу в американской тюрьме

Российский лётчик Констанин Ярошенко, заключённый в американской тюрьме в Коннектикуте, не получает медицинскую помощь.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на супругу осуждённого в США россиянина Викторию Ярошенко.

Она назвала визит местного доктора в июле к мужу «разовой акцией».

«Больше к Константину никто не приходил, никуда не вызывали. Видимо, это была разовая акция со стороны тюремного начальства», — сказала собеседница издания.

При этом российский лётчик неоднократно жаловался на состояние здоровья. По словам Виктории Ярошенко, у супруга проблемы с артериальным давлением и жалобы на зубную боль.

В июне Путин напомнил, что США не обращают внимания на проблемы со здоровьем отбывающего наказание россиянина.

В 2020 году посольство России в Вашингтоне направило ноту в Госдепартамент США с требованием предоставить медицинскую помощь Ярошенко.

Он был приговорён в 2011 году к 20 годам лишения свободы в США. Ярошенко доставили в штаты из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года.