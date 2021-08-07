Спасатели локализовали большую часть лесных пожаров в Анталье

Короткая ссылка
Большая часть лесных пожаров в провинции Анталья локализована за исключением района Ибради, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Об этом сообщает Anadolu.

По его словам, в Турцию направлена группа пожарных из Азербайджана для оказания помощи в борьбе со стихией — 40 пожарных машин и 162 спасателя уже прибыли на территорию республики.

«Кроме того, по поручению президента Ильхама Алиева 200 пожарных сегодня вечером будут доставлены самолётом в район Даламан», — сказал Чавушоглу.

Он добавил, что помощь в ликвидации лесных пожаров ожидается также и из Казахстана — Нур-Султан направит Турции два вертолёта и 16 спасателей.

Во вторник, 3 августа, глава республики Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил российского коллегу Владимира Путина и президентов других стран за помощь республике в борьбе с лесными пожарами.

31 июля Эрдоган сообщил, что районы на юге страны, пострадавшие от лесных пожаров, объявлены зоной бедствия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить