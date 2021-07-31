Эрдоган объявил пострадавшие от пожаров регионы Турции зоной бедствия

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что районы на юге страны, пострадавшие от лесных пожаров, объявлены зоной бедствия.
Эрдоган объявил пострадавшие от пожаров регионы Турции зоной бедствия
  • Reuters

«Мы объявили наши регионы, пострадавшие от лесных пожаров, зонами бедствия. Мы продолжим предпринимать все необходимые шаги, чтобы залечить раны нашей нации и возместить ущерб», — написал он в своём Telegram.

По данным Anadolu, зонами бедствия объявлены районы лесных пожаров в провинциях Адана, Анталья, Мугла, Мерсин и Османие.

Накануне министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли заявил, что борющиеся с лесными пожарами спасатели локализовали в стране 70 очагов возгорания из 81.

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