Эрдоган объявил пострадавшие от пожаров регионы Турции зоной бедствия

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что районы на юге страны, пострадавшие от лесных пожаров, объявлены зоной бедствия.

«Мы объявили наши регионы, пострадавшие от лесных пожаров, зонами бедствия. Мы продолжим предпринимать все необходимые шаги, чтобы залечить раны нашей нации и возместить ущерб», — написал он в своём Telegram.

По данным Anadolu, зонами бедствия объявлены районы лесных пожаров в провинциях Адана, Анталья, Мугла, Мерсин и Османие.

Накануне министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли заявил, что борющиеся с лесными пожарами спасатели локализовали в стране 70 очагов возгорания из 81.