Эрдоган объявил пострадавшие от пожаров регионы Турции зоной бедствия
- Reuters
«Мы объявили наши регионы, пострадавшие от лесных пожаров, зонами бедствия. Мы продолжим предпринимать все необходимые шаги, чтобы залечить раны нашей нации и возместить ущерб», — написал он в своём Telegram.
По данным Anadolu, зонами бедствия объявлены районы лесных пожаров в провинциях Адана, Анталья, Мугла, Мерсин и Османие.
Накануне министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли заявил, что борющиеся с лесными пожарами спасатели локализовали в стране 70 очагов возгорания из 81.