В Турции локализовали 70 очагов лесных пожаров из 81

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли заявил, что борющиеся с лесными пожарами спасатели локализовали в стране 70 очагов возгорания из 81.

Как пишет Anadolu, соответствующие данные он привёл в таблице на своей странице в Twitter.

Devam eden yangınlara;



6 uçak

9 iha

1 insansız helikopter

1 yangın söndürme tankı

45 helikopter

1.080 arazöz

55 iş makinası

4.000’in üzerinde personel ile müdahale ediyoruz.



Mücadelemiz aralıksız sürüyor. pic.twitter.com/JmgkiFr0bO — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) July 30, 2021

Отмечается, что борьба с пожарами продолжается, в частности, в городах Адана и Анталья.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в беседе с «Радио 1» прокомментировал пожары в Турции.