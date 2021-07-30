В Турции локализовали 70 очагов лесных пожаров из 81

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Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли заявил, что борющиеся с лесными пожарами спасатели локализовали в стране 70 очагов возгорания из 81.
В Турции локализовали 70 очагов лесных пожаров из 81
  • Reuters

Как пишет Anadolu, соответствующие данные он привёл в таблице на своей странице в Twitter.

Отмечается, что борьба с пожарами продолжается, в частности, в городах Адана и Анталья.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в беседе с «Радио 1» прокомментировал пожары в Турции.

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