В Турции локализовали 70 очагов лесных пожаров из 81
- Reuters
Как пишет Anadolu, соответствующие данные он привёл в таблице на своей странице в Twitter.
Devam eden yangınlara;— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) July 30, 2021
6 uçak
9 iha
1 insansız helikopter
1 yangın söndürme tankı
45 helikopter
1.080 arazöz
55 iş makinası
4.000’in üzerinde personel ile müdahale ediyoruz.
Mücadelemiz aralıksız sürüyor. pic.twitter.com/JmgkiFr0bO
Отмечается, что борьба с пожарами продолжается, в частности, в городах Адана и Анталья.
Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в беседе с «Радио 1» прокомментировал пожары в Турции.