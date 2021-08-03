Эрдоган поблагодарил Путина и других лидеров за помощь в борьбе с пожарами

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил российского коллегу Владимира Путина и президентов других стран за помощь республике в борьбе с лесными пожарами.

«От имени моей страны я хотел бы выразить особые благодарности президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Испании Педро Санчесу за их неизменную поддержку с самого первого момента», — написал Эрдоган в Telegram.

Ранее президент Владимир Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию с лесными пожарами в Турции.

31 июля Эрдоган сообщил, что районы на юге страны, пострадавшие от лесных пожаров, объявлены зоной бедствия.