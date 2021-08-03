Эрдоган поблагодарил Путина и других лидеров за помощь в борьбе с пожарами
- Reuters
«От имени моей страны я хотел бы выразить особые благодарности президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Испании Педро Санчесу за их неизменную поддержку с самого первого момента», — написал Эрдоган в Telegram.
Ранее президент Владимир Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию с лесными пожарами в Турции.
31 июля Эрдоган сообщил, что районы на юге страны, пострадавшие от лесных пожаров, объявлены зоной бедствия.