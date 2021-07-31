Путин и Эрдоган обсудили ситуацию с пожарами в Турции
- Reuters
«Обсуждена чрезвычайная ситуация, сложившаяся в результате лесных пожаров в южных районах Турции. Отмечена важность взаимодействия двух стран в борьбе с этим стихийным бедствием. Владимир Путин подтвердил, что Россия продолжит предоставлять Турции всестороннюю помощь в тушении пожаров», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Отмечается, что Эрдоган тепло поблагодарил за оказываемую весомую поддержку.
Также обсуждены актуальные темы российско-турецкого сотрудничества.
31 июля Эрдоган сообщил, что районы на юге страны, пострадавшие от лесных пожаров, объявлены зоной бедствия.
Ранее исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировала ситуацию с поездками в Турцию на фоне лесных пожаров в республике.