Путин и Эрдоган обсудили ситуацию с пожарами в Турции

Президент России Владимир Путин обсудил с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию с лесными пожарами в Турции.

«Обсуждена чрезвычайная ситуация, сложившаяся в результате лесных пожаров в южных районах Турции. Отмечена важность взаимодействия двух стран в борьбе с этим стихийным бедствием. Владимир Путин подтвердил, что Россия продолжит предоставлять Турции всестороннюю помощь в тушении пожаров», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Отмечается, что Эрдоган тепло поблагодарил за оказываемую весомую поддержку.

Также обсуждены актуальные темы российско-турецкого сотрудничества.

31 июля Эрдоган сообщил, что районы на юге страны, пострадавшие от лесных пожаров, объявлены зоной бедствия.

Ранее исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировала ситуацию с поездками в Турцию на фоне лесных пожаров в республике.