Байден разрешил продлить пребывание выходцев из Гонконга в США

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Американский президент Джо Байден подписал меморандум, позволяющий выходцам из Гонконга продлить пребывание в Соединённых Штатах.
Байден разрешил продлить пребывание выходцев из Гонконга в США
  • Reuters

Об этом сообщил Белый дом.

Документ предписывает отсрочить выдворение некоторых жителей Гонконга из США и предоставить им временное убежище.

«Эти действия демонстрируют решительную поддержку президентом Байденом жителей Гонконга перед лицом продолжающихся репрессий со стороны КНР, а также ясно дает понять, что мы не останемся в стороне, когда Китай нарушает свои обещания Гонконгу и международному сообществу», — говорится в заявлении.

В июле Байден продлил санкции против Китая. Он обвинил правительство КНР в том, что оно «не соблюдает свои обязательства, данные относительно того, как оно подходит к Гонконгу».

Китай призывал США и Японию прекратить вмешательство во внутренние дела страны и ситуацию в Гонконге и Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

В конце июля Верховный суд Гонконга признал виновным первого фигуранта дела о нарушении закона о национальной безопасности, который был принят после массовых протестов, начавшихся летом 2019 года.

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