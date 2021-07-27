В Гонконге признан виновным первый подсудимый по делу о нацбезопасности
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Об этом сообщает RTHK.
Закон о национальной безопасности Гонконга предусматривает предотвращение и наказание действий, которые угрожают нацбезопасности административного района.
Фигурантом дела является работник ресторана, 24-летний антиправительственный активист Тонг Инь-Кит, который обвиняется в подстрекательстве к сепаратизму и терроризму. Его арестовали 1 июля 2020 года, сразу после вступления в силу нового закона о нацбезопасности.
Мужчина въехал в группу офицеров полиции на мотоцикле в гонконгском районе Ваньчай, размахивая флагом с революционными лозунгами, сообщает телерадиокомпания.
Обвиняемому ещё не вынесли приговор, его ходатайство о смягчении наказания будет рассмотрено позднее. В случае максимального наказания мужчина будет заключён в тюрьму пожизненно, говорится в материале.
30 июня 2020 года председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ о вступлении в силу закона о национальной безопасности в Гонконге.