В Гонконге признан виновным первый подсудимый по делу о нацбезопасности

Верховный суд Гонконга признал виновным первого фигуранта дела о нарушении закона о национальной безопасности, который был принят после массовых протестов, начавшихся летом 2019 года.

Об этом сообщает RTHK.

Закон о национальной безопасности Гонконга предусматривает предотвращение и наказание действий, которые угрожают нацбезопасности административного района.

Фигурантом дела является работник ресторана, 24-летний антиправительственный активист Тонг Инь-Кит, который обвиняется в подстрекательстве к сепаратизму и терроризму. Его арестовали 1 июля 2020 года, сразу после вступления в силу нового закона о нацбезопасности.

Мужчина въехал в группу офицеров полиции на мотоцикле в гонконгском районе Ваньчай, размахивая флагом с революционными лозунгами, сообщает телерадиокомпания.

Обвиняемому ещё не вынесли приговор, его ходатайство о смягчении наказания будет рассмотрено позднее. В случае максимального наказания мужчина будет заключён в тюрьму пожизненно, говорится в материале.

30 июня 2020 года председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ о вступлении в силу закона о национальной безопасности в Гонконге.