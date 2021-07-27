В Гонконге признан виновным первый подсудимый по делу о нацбезопасности

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Верховный суд Гонконга признал виновным первого фигуранта дела о нарушении закона о национальной безопасности, который был принят после массовых протестов, начавшихся летом 2019 года.
В Гонконге признан виновным первый подсудимый по делу о нацбезопасности
  • globallookpress.com

Об этом сообщает RTHK.

Закон о национальной безопасности Гонконга предусматривает предотвращение и наказание действий, которые угрожают нацбезопасности административного района.

Фигурантом дела является работник ресторана, 24-летний антиправительственный активист Тонг Инь-Кит, который обвиняется в подстрекательстве к сепаратизму и терроризму. Его арестовали 1 июля 2020 года, сразу после вступления в силу нового закона о нацбезопасности.

Мужчина въехал в группу офицеров полиции на мотоцикле в гонконгском районе Ваньчай, размахивая флагом с революционными лозунгами, сообщает телерадиокомпания.

Обвиняемому ещё не вынесли приговор, его ходатайство о смягчении наказания будет рассмотрено позднее. В случае максимального наказания мужчина будет заключён в тюрьму пожизненно, говорится в материале.

30 июня 2020 года председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ о вступлении в силу закона о национальной безопасности в Гонконге.

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