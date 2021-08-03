В Госдуме назвали позитивной новость о признании в ЕС COVID-сертификатов Сан-Марино

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов в разговоре с RT прокомментировал сообщение о том, что в ЕС признали действующими сертификаты о вакцинации Сан-Марино — страны, где используется вакцина от COVID-19 «Спутник V».

«Я думаю, что этот шаг позитивный. Я, как врач, вообще не приемлю политику в здравоохранении, ведь речь идёт о спасении жизни граждан. Мы взрослые люди, мы понимаем, что всегда есть место конкуренции. Но когда человечество находится перед лицом серьёзной опасности, это должно отходить не то что на второй — на десятый план», — сказал Морозов.

Также он добавил, что Россия благодарна тем странам-партнёрам (в том числе и Сан-Марино), которые позитивно отнеслись к разработке отечественных учёных, создавших вакцину «Спутник V».

«В Сан-Марино, с учётом их народонаселения, задача была легче, чем в других государствах. Но это был такой пример, на котором мы видели эффективность — эффективность в том числе вкупе с противоэпидемическими мерами», — констатировал парламентарий.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия признала действующими на территории ЕС сертификаты о вакцинации от коронавируса, которые выдают в Сан-Марино, где используется российская вакцина от COVID-19 «Спутник V».

В мае в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) заявили, что кампания по вакцинации населения российским препаратом помогла Сан-Марино стать первым в Европе государством, победившим COVID-19.