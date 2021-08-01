Адмирал ВМС США считает, что Россия может «провоцировать» силы НАТО в Чёрном море

Командующий Военно-морскими силами (ВМС) США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк считает, что «агрессивные манёвры» России в Чёрном море могут преследовать цель провоцирования сил НАТО на «первый удар».

Об этом пишет Business Insider со ссылкой на военного.

По словам Берка, российский флот постоянно сопровождает корабли НАТО, которые действуют в Чёрном море, и такие взаимодействия, как правило, безопасны и профессиональны, «хоть они и делаются для устрашения».

При этом адмирал добавил, что когда военный самолёт «пролетает в 30 м над эсминцем», офицеры сами принимают решение, планирует ли самолёт атаковать или нет.

«Можно утверждать, что они провоцируют нас на то, чтобы мы нанесли удар первыми. Мы не собираемся делать это первыми без провокации, но при этом я не собираюсь требовать от своих командиров принимать первый удар в челюсть», — сказал адмирал.

Издание напоминает, что в июне и июле подразделения сил НАТО проводили учения в Чёрном море, в том числе Sea Breeze, в которых приняли участие 32 корабля и 40 самолётов из 32 стран.

При этом за несколько дней до учений российские самолёты якобы «совершили манёвры, которые западные власти назвали небезопасными облётами военных кораблей НАТО в Чёрном море», говорится в материале.

3 июля морская авиация Черноморского флота совместно с авиацией Южного военного округа провела учебно-боевые полёты над Чёрным морем на фоне учений НАТО Sea Breeze.

Также на фоне манёвров НАТО российская подлодка вышла на учения в Чёрное море.

В национальном центре управления обороной отмечали, что Черноморский флот России контролирует действия кораблей НАТО, участвующих в учениях Sea Breeze.