Во Флориде установили рекорд по количеству инфицированных COVID-19
Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на данные центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США.
Флорида стала новым эпицентром коронавируса в США — на этот штат приходится пятая часть от всех новых случаев COVID-19, выявленных на территории государства.
Президент США Джо Байден в субботу, 31 июля, заявил, что считает возможным введение в Соединённых Штатах новых ограничений в связи с пандемией.
Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер ранее отметила, что правительство США не рассматривает вариант проведения обязательной общенациональной вакцинации от коронавируса.