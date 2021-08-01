Во Флориде установили рекорд по количеству инфицированных COVID-19

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Во Флориде выявили 21 683 случая COVID-19, что является самым высоким суточным показателем заболеваемости в штате с начала пандемии.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на данные центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США.

Флорида стала новым эпицентром коронавируса в США — на этот штат приходится пятая часть от всех новых случаев COVID-19, выявленных на территории государства. 

Президент США Джо Байден в субботу, 31 июля, заявил, что считает возможным введение в Соединённых Штатах новых ограничений в связи с пандемией.

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер ранее отметила, что правительство США не рассматривает вариант проведения обязательной общенациональной вакцинации от коронавируса. 

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