Во Флориде установили рекорд по количеству инфицированных COVID-19

Во Флориде выявили 21 683 случая COVID-19, что является самым высоким суточным показателем заболеваемости в штате с начала пандемии.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на данные центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США.

Флорида стала новым эпицентром коронавируса в США — на этот штат приходится пятая часть от всех новых случаев COVID-19, выявленных на территории государства.

Президент США Джо Байден в субботу, 31 июля, заявил, что считает возможным введение в Соединённых Штатах новых ограничений в связи с пандемией.

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер ранее отметила, что правительство США не рассматривает вариант проведения обязательной общенациональной вакцинации от коронавируса.