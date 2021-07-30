В США не рассматривают вариант обязательной общенациональной вакцинации

Правительство США на данный момент не рассматривает вариант проведения обязательной общенациональной вакцинации от коронавируса, заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Вариант с обязательной общенациональной вакцинацией в данный момент не рассматривается», — заявила Жан-Пьер на брифинге.

Tune in for a briefing with Principal Deputy Press Secretary Karine Jean-Pierre. https://t.co/xlb1QHCalx — The White House (@WhiteHouse) July 30, 2021

По её словам, в стране не планируется вводить локдаун для борьбы с коронавирусом.

Ранее Минобороны США ввело требование для военных и гражданского персонала о проведении вакцинации от коронавируса либо регулярном тестировании на наличие новой коронавирусной инфекции.