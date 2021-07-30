В США не рассматривают вариант обязательной общенациональной вакцинации

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Правительство США на данный момент не рассматривает вариант проведения обязательной общенациональной вакцинации от коронавируса, заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
В США не рассматривают вариант обязательной общенациональной вакцинации
  • Reuters
  • © Kathleen Flynn

«Вариант с обязательной общенациональной вакцинацией в данный момент не рассматривается», — заявила Жан-Пьер на брифинге.

По её словам, в стране не планируется вводить локдаун для борьбы с коронавирусом.

Ранее Минобороны США ввело требование для военных и гражданского персонала о проведении вакцинации от коронавируса либо регулярном тестировании на наличие новой коронавирусной инфекции.

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