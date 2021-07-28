В ООН прокомментировали переговоры России и США по стратегической стабильности

Заместитель официального представителя Генсека ООН Антониу Гутерреша Фархан Хак заявил, что в организации приветствуют стратегический диалог между Россией и США.

«Что касается наших ожиданий, мы приветствуем любой продуктивный диалог между всеми государствами, но в частности — между такими ключевыми странами, как эти два постоянных члена Совета Безопасности (ООН)», — цитирует его РИА Новости.

Хак добавил, что в ООН надеются, что данные переговоры останутся продуктивными и впредь.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что остался доволен тем, как прошли российско-американские консультации по стратегической стабильности в Женеве. По его словам, переговоры показали потенциал для сближения позиций двух стран.

Наряду с этим он отметил, что Великобритания и Франция, как и Китай, не готовы подключиться к консультациям России и США по стратегической стабильности.