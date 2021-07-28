Рябков заявил о неготовности Британии и Франции включиться в диалог о стратегической стабильности

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Великобритания и Франция, как и Китай, не готовы подключиться к консультациям России и США по стратегической стабильности.

«Мы, в свою очередь, отмечаем, что не видим сдвигов к лучшему в позициях ближайших ядерных союзников США — Франции и Великобритании — с точки зрения оценки ими своей собственной потенциальной готовности к этим усилиям подключиться... Как и в случае с Китаем, мы отмечаем полное отсутствие готовности подключаться к таким переговорам формально», — цитирует его ТАСС.

Ранее Рябков заявил, что остался доволен тем, как прошли российско-американские консультации по стратегической стабильности в Женеве. По его словам, переговоры показали потенциал для сближения позиций двух стран.