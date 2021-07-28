Тренер Нагорного затруднился сказать, поедет ли гимнаст на чемпионат мира

Анатолий Забелин, тренер российского гимнаста Никиты Нагорного, заявил, что его подопечный не планирует завершать карьеру.

«Поедем ли мы в этом году на чемпионат мира? Это точно преждевременный вопрос: надо сначала закончить Олимпиаду, а потом уже думать о своем будущем и принимать решения. Но о том, чтобы закончить карьеру, речи не идёт точно», — сказал Забелин RT.

На Играх в Токио Нагорный завоевал золото в составе сборной России, а также бронзу в индивидуальном многоборье.

Ранее Забелин рассказал, обсуждал ли с Нагорным усложнение программы.