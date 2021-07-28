Забелин рассказал, обсуждал ли с Нагорным усложнение программы

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Анатолий Забелин, тренер российского гимнаста Никиты Нагорного, высказался о контенте своего подопечного на Олимпийских играх в Токио.
Забелин рассказал, обсуждал ли с Нагорным усложнение программы
  • Reuters

«Разумеется мы обсуждали с Никитой варианты усложнения программы — вставлять в вольные упражнения его именное тройное сальто согнувшись или нет. И до сих пор продолжаем обсуждать — всё-таки впереди у нас ещё финал в вольных упражнениях. Но тут всё просто: в командном турнире нужно избегать какого бы то ни было риска: там всё должно быть максимально надёжно. В многоборье тоже. Никита сам прекрасно это понимал, поэтому подошёл к вопросу предельно грамотно. Может быть, мы и рискнём — это будет зависеть от того, как Никита будет себя чувствовать. Он взрослый парень, с ним нужно разговаривать, советоваться. На соревнованиях я обычно бываю не слишком разговорчив, а Никита, наоборот, постоянно что-то рассказывает, с утра до ночи. Правда, в Токио был на удивление немногословен. Все силы ушли на то, чтобы собраться на результат», — сказал Забелин RT.

На Играх в Токио Нагорный завоевал золото в составе сборной России, а также бронзу в индивидуальном многоборье.

Ранее тренер Нагорного заявил, что его подопечному не стоит извиняться за бронзу в индивидуальном многоборье.

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